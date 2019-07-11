Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
Читать в источнике
Оценить232
с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
К 2050 году температура в Москве может вырасти на 5,5 градуса
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на остаток года
Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик сообщил РБК о пересмотре прогноза по курсу рубля в текущем году — до 62 рублей за доллар в третьем квартале и до 63 рублей за доллар в четвертом квартале.
Обновлено в 00:06
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
В Тулуне остаются подтопленными почти 140 домов
Обновлено вчера в 21:02
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Сотрудница полиции из Орла получила 2 года колонии за халатность
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Вместо террориста нашли его следы
Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Интернет
В Google признались в прослушке пользователей
Сотрудник Google Дэвид Монсис сделал чистосердечное признание и рассказал, что в корпорации постоянно прослушивают голосовые команды пользователей, которые те отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонному бюджету на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам
Президент США Дональд Трамп выразил свое недоверие к криптовалютам.
Обновлено вчера в 22:14
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44