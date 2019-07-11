с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на остаток года Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик сообщил РБК о пересмотре прогноза по курсу рубля в текущем году — до 62 рублей за доллар в третьем квартале и до 63 рублей за доллар в четвертом квартале.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Наука Некоторые рыбы умеют менять свой пол Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Общество Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Происшествия Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.

Авто Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.

Происшествия Вместо террориста нашли его следы Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия.

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Интернет В Google признались в прослушке пользователей Сотрудник Google Дэвид Монсис сделал чистосердечное признание и рассказал, что в корпорации постоянно прослушивают голосовые команды пользователей, которые те отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина "Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Происшествия Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.

Общество Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонному бюджету на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.

Политика Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам Президент США Дональд Трамп выразил свое недоверие к криптовалютам.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Армия и оружие Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.