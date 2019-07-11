с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую базу в Сирии Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Шоу-бизнес Екатерина Колисниченко выписалась из роддома Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.

Экономика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Происшествия В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.

Футбол «Оренбург» подписал контракт с Аюповым «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Нижнего Новгорода» Тимура Аюпова.

Происшествия Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.

Политика Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил провести «спецоперацию» возмездия за осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

Происшествия СКР назвал размер вменяемой замглавы ПФР взятки Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, по версии следствия, получил от директора департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв" Алексея Копейкина взятку в размере 4,4 млн руб. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте чиновника.

Авто Lada XRAY Cross на длительном тесте «За рулем». Начинаем! Почти десять тысяч километров, накатанные по дорогам и бездорожью России, Средней Азии и Кавказа, позволили собрать много полезной информации о машине.

Шоу-бизнес Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками 12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Армия и оружие Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400 Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России Компания Xiaomi дала старт российским продажам фитнес-браслета Mi Band 4, который оценен в 2990 рублей.