с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Происшествия Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Общество Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.

Общество В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Политика На Украине «раскусили схему» Путина Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.

Футбол «Бенфика» заинтересовалась вратарем «Ювентуса» Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов «Бенфики».

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Здоровье Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.

Политика Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе «Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.

Интернет Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.

Политика Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Общество Россиянам дали совет, как выбирать грибы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Виноделы Грузии ополчились против гендиректора «Рустави-2» Сегодня, 12 июля, в Кахетии виноделы провели митинг, с требованием извинений от генерального директора телеканала «Рустави — 2». Поводом для митинга стали слова Николоза Гварамия о том, что ему плевать на экспорт вина и минеральных вод из Грузии в Россию.

Происшествия Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Экономика Центробанк отложит новую пенсионную реформу Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.