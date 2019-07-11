Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку
Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
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Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Происшествия
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Главу МВД Крыма отправили в отставку
По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Обновлено вчера в 11:29
Спорт
Чемпионат мира по водным видам спорта стартует 12 июля в Южной Корее
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн
Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных
По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.
Обновлено в 08:05
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Москве горит здание архива литературы и искусства
Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля
Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа отеля в Сочи.
Обновлено в 03:48
Культура
Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню
Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку
Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.
Обновлено в 06:54
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Технологии
Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%
Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России
Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:15
Экономика
Среди ритейлеров к покупке интереснее выглядят акции Х5
Фьючерсы на американском рынке пока торгуются в плюсе, если на открытии рынка США будет рост, то это движение вытянет наверх и российский рынок.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46