Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 15:04

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Субсидии на оплату ЖКХ могут повысить

Парламентская газета07:55

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБКвчера в 15:04

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 12:51

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москвавчера в 12:55

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новостивчера в 12:57

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

ТАССвчера в 12:42

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
Обновлено в 05:32
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Происшествия

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Политика

В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Главу МВД Крыма отправили в отставку

По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Обновлено вчера в 11:29
Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта стартует 12 июля в Южной Корее

Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество

«Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн

Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных

По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.
Обновлено в 08:05
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Москве горит здание архива литературы и искусства

Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа отеля в Сочи.
Обновлено в 03:48
Культура

Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню

Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»

Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку

Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.
Обновлено в 06:54
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Технологии

Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%

Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Экономика

«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России

Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:15
Экономика

Среди ритейлеров к покупке интереснее выглядят акции Х5

Фьючерсы на американском рынке пока торгуются в плюсе, если на открытии рынка США будет рост, то это движение вытянет наверх и российский рынок.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Обновлено в 07:27
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе

Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
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