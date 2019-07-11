с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Политика Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.

Происшествия Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.

Политика В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Технологии МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.

Политика Главу МВД Крыма отправили в отставку По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Общество «Победа» отменила обязательный сбор при покупке билетов онлайн Авиакомпания «Победа», входящая в топ-5 российских перевозчиков, с 11 июля отменила сбор за покупку билетов онлайн через официальный сайт.

Происшествия Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия В Москве горит здание архива литературы и искусства Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа отеля в Сочи.

Культура Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.

Шоу-бизнес Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.

Политика Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ» Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Происшествия Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Технологии Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70% Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ».

Экономика Среди ритейлеров к покупке интереснее выглядят акции Х5 Фьючерсы на американском рынке пока торгуются в плюсе, если на открытии рынка США будет рост, то это движение вытянет наверх и российский рынок.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Политика Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.