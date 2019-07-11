Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек
В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Опубликованы первые кадры с береговым ракетным комплексом «Рубеж-МЭ», который продемонстрировали на девятом Международном военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено 10 июля в 15:52
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске
На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Двое туристов из России погибли из-за сильного шторма в Греции
Двое россиян погибли в результате сильного шторма на полуострове Халкидики в Греции.
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду
Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Кино
Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей
Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Политика
Константинополь обложил новую украинскую церковь данью
Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
ФИФА ужесточила минимальную дисквалификацию за расизм
По обновлённому дисциплинарному кодексу ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе, минимальная дисквалификация для игроков и официальных лиц матча за расизм составит 10 матчей вместо пяти.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку
Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об отставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
День апостолов Петра и Павла
12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41