Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ruвчера в 16:33

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБКвчера в 15:04

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москвавчера в 12:55

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 12:51

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

ТАССвчера в 12:42

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новостивчера в 12:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия

Актера из «Легенды № 17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Обновлено в 02:09
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео

Опубликованы первые кадры с береговым ракетным комплексом «Рубеж-МЭ», который продемонстрировали на девятом Международном военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено 10 июля в 15:52
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске

На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Двое туристов из России погибли из-за сильного шторма в Греции

Двое россиян погибли в результате сильного шторма на полуострове Халкидики в Греции.
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду

Президент Украины Владимир Зеленский решил не отменять люстрацию, а усилить ее, распространив на членов старого правительства страны.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Обновлено вчера в 22:50
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Кино

Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей

Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Политика

Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 16:00
Футбол

ФИФА ужесточила минимальную дисквалификацию за расизм

По обновлённому дисциплинарному кодексу ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе, минимальная дисквалификация для игроков и официальных лиц матча за расизм составит 10 матчей вместо пяти.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об отставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

День апостолов Петра и Павла

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено вчера в 05:41
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