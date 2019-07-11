Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости вчера в 12:57
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото
Обновлено вчера в 14:54
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России
Обновлено в 00:16
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Технологии
МТС развернется на 360 градусов
МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено вчера в 18:31
Кино
Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» для взрослых
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Наука
Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено вчера в 10:27
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу доллара на остаток года
Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик сообщил РБК о пересмотре прогноза по курсу рубля в текущем году — до 62 рублей за доллар в третьем квартале и до 63 рублей за доллар в четвертом квартале.
Обновлено в 00:06
Политика
Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Французский режиссер Люк Бессон в интервью "РБК-Стиль" объяснил интерес голливудских киностудий к российской истории и связанным с ней картинам.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Беглов рассказал о новых мерах соцподдержки в Петербурге
Недавно Александр Беглов подписал поправки в городской закон «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», которые должны помочь разрешить все подобные ситуации.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Алтайское УФАС передало в Москву жалобу жителей Белокурихи на сверхнормативное повышение тарифов на тепло
Алтайские антимонопольщики получили жалобы от жителей Белокурихи с требованием отменить необоснованное, по их мнению, повышение тарифов на теплоснабжение, которое значительно превышает установленный главой региона лимит.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Экономика
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна
Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 05:14