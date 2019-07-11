с чего всё началось

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

Общество «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

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