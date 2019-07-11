Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС 11 июля в 12:42

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБК11 июля в 15:04

Подробнее о событии

На сколько планируют повысить прожиточный минимум?

Аргументы и Фактывчера в 10:24

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Национальная служба новостейвчера в 00:48

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ru11 июля в 16:33

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБК11 июля в 15:04

Прожиточный минимум в России предложили увеличить

Lenta.ru11 июля в 14:39

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости11 июля в 12:57

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва11 июля в 12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения причинены лишь фасаду здания, отмечается на сайте телеканала.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено 11 июля в 13:32
Происшествия

В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе

Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено вчера в 02:53
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено вчера в 10:49
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Мосгорсуд отменил ранее назначенный штраф в 500 тыс. рублей Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков на «нескоростных» улицах столицы.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Нападающий, на которого претендует «Ливерпуль», может перейти в «ПСЖ»

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» проявляет активный интерес к нападающему.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Замглавы ПФР арестован на два месяца

Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки Напомним, Алексей Иванов занял должность заместителя главы Пенсионного фонда России два года назад.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол

Жерсон перешел из «Ромы» в «Фламенго» за 11,8 миллиона евро

Сумма трансфера 22-летнего бразильского игрока составила 11,8 миллиона евро.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Новосибирские вузы вошли в рейтинг по уровню зарплат у выпускников

Новосибирские вузы НГУ и НГУЭУ расположились в рейтинге на 8 и 16 месте соответственно.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Политика

Лидер «Хезболлы» заявил о попытках властей США начать переговоры

Лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что США намерены открыть каналы связи с группировкой.
Обновлено в 00:26
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу

США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет

Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Музыка

Песню волгоградца «Холод собачий» исполнила певица Слава

Песню Владимира Мызрака «Холод собачий» исполнила известная певица Слава.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Красноярском крае выявили контрабанду сосны на 37 миллионов рублей

Полицейские Красноярского края завели дело по факту контрабанды сосны более чем на 37 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального МВД.
Обновлено в 01:52
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Сомали десять человек погибли при атаке на отель

Обновлено вчера в 18:45
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Chevrolet Camaro получил 1000-сильный мотор

Известное тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (ранее SLP) получил в свои руки обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года и создало Yenko/SC Camaro.
Обновлено вчера в 02:00
Финансы

Американский Федрезерв испугался золотого стандарта

Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
Обновлено вчера в 01:00
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Футбол

Российские футболистки завоевали бронзу на Универсиаде

Обновлено вчера в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное