с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина» В результате обстрела никто не пострадал, повреждения причинены лишь фасаду здания, отмечается на сайте телеканала.

Происшествия В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.

Транспорт СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки Мосгорсуд отменил ранее назначенный штраф в 500 тыс. рублей Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков на «нескоростных» улицах столицы.

Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Происшествия Замглавы ПФР арестован на два месяца Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки Напомним, Алексей Иванов занял должность заместителя главы Пенсионного фонда России два года назад.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Общество Новосибирские вузы вошли в рейтинг по уровню зарплат у выпускников Новосибирские вузы НГУ и НГУЭУ расположились в рейтинге на 8 и 16 месте соответственно.

Здоровье Россиянам дали совет, как выбирать грибы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Лидер «Хезболлы» заявил о попытках властей США начать переговоры Лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что США намерены открыть каналы связи с группировкой.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.

Происшествия В Красноярском крае выявили контрабанду сосны на 37 миллионов рублей Полицейские Красноярского края завели дело по факту контрабанды сосны более чем на 37 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального МВД.

Общество Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.

Политика Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.

Авто Chevrolet Camaro получил 1000-сильный мотор Известное тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (ранее SLP) получил в свои руки обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года и создало Yenko/SC Camaro.

Финансы Американский Федрезерв испугался золотого стандарта Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.