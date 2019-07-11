Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Баталина: пособия малоимущим могут вырасти после повышения прожиточного минимума
Парламентская газета08:31
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
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