Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 15:04

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Баталина: пособия малоимущим могут вырасти после повышения прожиточного минимума

Парламентская газета08:31

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБКвчера в 15:04

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

ТАССвчера в 12:42

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москвавчера в 12:55

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 12:51

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новостивчера в 12:57

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке

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Интернет

В Google признались, что прослушивают пользователей

Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
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Кино

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Обновлено в 08:17
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Происшествия

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Доля оплаты по карте в России возросла до 50%

Впервые за всю историю безналичных расчетов в России, доля операций с оплатой покупок картой превысила 50%.
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Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
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Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро

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Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Кино

«Анна» вышла в российский прокат

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Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

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Армия и оружие

ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию

Вооруженные формирования Украины днем обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой, персонал в укрытии.
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В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
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