с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Гаджеты Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Интернет В Google признались, что прослушивают пользователей Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.

Происшествия Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска «Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.

Кино Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер» В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».

Политика Конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия не поддержит Швеция Правительство Швеции не собирается подписывать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Экономика Доля оплаты по карте в России возросла до 50% Впервые за всю историю безналичных расчетов в России, доля операций с оплатой покупок картой превысила 50%.

Экономика В России предложили отложить новую пенсионную реформу Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Хоккей «Сочи» заключил пробный контракт с Анисиным Нападающий Михаил Анисин заключил пробный контракт с "Сочи", информирует пресс-служба клуба.

Политика Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Футбол Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию Вооруженные формирования Украины днем обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой, персонал в укрытии.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Недвижимость ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Общество Сибирские Мальдивы закрылись для фото Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.

Кино Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.

Политика В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.