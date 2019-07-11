Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС 12:42

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ru16:33

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБК15:04

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

ТАСС12:42

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва12:55

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русском12:51

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости12:57

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфакс12:36
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Футбол

Федор Кудряшов перешел в «Сочи»

Обновлено в 17:06
Общество

«Чижик» будущего: проект частного трамвая в Петербурге завершат к 1 сентября

Проект частного трамвая, который реализуется в Красногвардейском районе, должен быть полностью завершён к 1 сентября.
Обновлено в 04:58
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено в 17:45
Космос

Радиоастрономы планируют использование лунного ландшафта

Некоторые области на Луне идеальны, потому что радиочастота и тепловой шум, оба являются величайшими врагами радиоастрономов, могут быть ниже, чем даже на Плутоне.
Обновлено в 05:57
Технологии

МТС развернется на 360 градусов

МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Авто

В Сети появились изображения Kia XCeed в кузове пикап

Как видно по рендерным изображениям, за основу своего изображения художник взял базовый Kia Ceed, немного увеличил дорожный просвет, а вместо заднего ряда сидений добавил грузовую платформу.
Обновлено в 14:08
Футбол

«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна

«Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.
Обновлено в 17:36
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика

Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»

Обновлено в 09:24
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Авто

SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Политика

США воздержатся от введения санкций против главы МИД Ирана

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне разрабатывают санкционные меры против главы МИД Ирана, однако в Штатах поняли, что их введение не окажет должного воздействия.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Футбол

УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Политика

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Политика

На конференции в Лондоне учредили международную коалицию и панель экспертов по свободе СМИ

Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне в четверг Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает сайт правительства Великобритании.
Обновлено в 17:32
Происшествия

В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса

Обновлено в 15:35
Кино

Определены 10 фильмов, которые государство поддержит деньгами

Будут поддержаны сиквел "Гардемарины V" Светланы Дружининой, фильм Жоры Крыжовникова (ранее снявшего "Горько!" и "Дорогу на Джомолунгму"), проект "Биомеханика Мейерхольда" о великом театральном новаторе режиссера Константина Малкина-Фама, а также картина "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом, информирует о фигурантах списка "Интерфакс".
Обновлено в 18:25
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