с чего всё началось

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

Общество Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ Для абитуриентов, которые уже знают свои баллы ЕГЭ, но еще не решили, куда будут подавать документы, на «Поступи Онлайн» есть сразу два бесплатных сервиса.

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика США отложили санкции против главы МИД Ирана Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Интернет В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.

Политика Путин принял отставку губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Политика Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

Политика Обыски проходят в офисе президента Украины В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

Происшествия В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России В мае были названы самые востребованные профессии в России.

Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.

Единоборства Боксер Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.

Армия и оружие Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече.

Общество Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.

Здоровье «Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни 44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.

Политика Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи Трамп пообещал заглянуть "под каждый камень" и узнать, сколько в стране осталось американцев.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Общество Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.

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