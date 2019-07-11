Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимумBFM.ru 14:26

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ru16:33

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва12:55

Прожиточный минимум в России предложили увеличить

Lenta.ru14:39

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости12:57

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБК15:04

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русском12:51

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфакс12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Футбол

«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга

"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 15:14
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Политика

В офисе президента Украины начались обыски

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Общество

В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы

Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Замглавы Пенсионного фонда задержан за взятки

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела о коррупции.
Обновлено в 07:23
Происшествия

НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она начала лучше есть.
Обновлено в 13:15
Политика

Меркель сделала заявление после третьего приступа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Космос

В космосе нашли золотой астероид

Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На территории ТЭЦ в Мытищах произошёл пожар

Как сообщает МЧС, пожар произошёл на станции высокого давления.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Авто

Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено в 13:11
Здоровье

«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни

44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Космос

12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру

Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

В Крыму понизилась температура морской воды

Обновлено в 14:22
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Смертельное ДТП с участием шести машин произошло на МКАД

10 июля сообщалось, что семь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и трех иномарок в Ленинградской области, погибла девочка-подросток.
Обновлено в 16:26
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Политика

На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное