Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимумBFM.ru 14:26
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга
"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 15:14
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Политика
В офисе президента Украины начались обыски
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Общество
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы
Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Замглавы Пенсионного фонда задержан за взятки
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела о коррупции.
Обновлено в 07:23
Происшествия
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она начала лучше есть.
Обновлено в 13:15
Политика
Меркель сделала заявление после третьего приступа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На территории ТЭЦ в Мытищах произошёл пожар
Как сообщает МЧС, пожар произошёл на станции высокого давления.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Авто
Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено в 13:11
Здоровье
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Крыму понизилась температура морской воды
Обновлено в 14:22
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло на МКАД
10 июля сообщалось, что семь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и трех иномарок в Ленинградской области, погибла девочка-подросток.
Обновлено в 16:26
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50