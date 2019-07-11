Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимумBFM.ru 14:26
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
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Гаджеты
Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Политика
В Совфеде прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонные переговоры президента России и главы Украины прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 12:45
Общество
Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия
В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Авто
Продажи LADA Vesta в России упали второй раз за год
В июне 2019 года в России было продано 8947 новых автомобилей семейства LADA Vesta – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Виталия Мутко от Олимпийских игр
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера правительства России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Барселона» объявила о переходе 16-летнего нападающего «Вест Бромвича»
«Барселона» сделала официальное объявление о переходе 16-летнего нападающего Луи Барри из «Вест Бромвича».
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко и еще ряд лиц
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением люстрировать лица, которые занимали должности главы государства, председателя Верховной рады и генерального прокурора страны в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая нынешнего года.
Обновлено в 08:16
Авто
«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata
«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 10:46
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Здоровье
«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита
Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
Политика
Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором
Правительство Севастополя будет отправлено в отставку после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 14:32
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
Власти Украины приняли закон о химической кастрации педофилов
Верховная рада Украины приняла закон о принудительной химической кастрации педофилов. Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Обновлено в 09:51
Политика
На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге
Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Экономика
В ЦБ РФ назвали предел комиссии за переводы в Системе быстрых платежей
Комиссия за транзакции в созданной Центробанком РФ Системе быстрых платежей (СБП), предназначенной для оплаты товаров в магазинах и услуг по QR-кодам, составит 0,2-0,7% от общей суммы оплаты.
Обновлено в 14:55
Политика
В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину
Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
В России показали новый авианосец «Ламантин»
В Российской Федерации разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с кораблями Военно-морских сил США класса Nimitz.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
В офисе президента Украины начались обыски
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Общество
«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети
Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38