Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимумBFM.ru 14:26

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБК15:04

Прожиточный минимум в России предложили увеличить

Lenta.ru14:39

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русском12:51

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости12:57

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва12:55

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Газета.Ru13:07

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфакс12:36
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика

В офисе президента Украины начались обыски

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика

Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Технологии

МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру

Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено в 12:23
Наука

Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

Обновлено в 06:40
Происшествия

Более 50 человек задержаны у Верховного суда в Москве

Обновлено в 07:55
Происшествия

Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма

На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Авто

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

Обновлено в 06:14
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов

Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Произошло это событие около 4,2 тысяч лет назад, и, по-видимому, было связано с изменением климата и наступлением долговременной засухи.
Обновлено в 14:02
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Политика

В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину

Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса

Обновлено в 15:35
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цены на газ для украинцев

Украинская государственная компания «Нафтогаз» снизит стоимость газа для населения в июле из-за снижения цен на внешнем рынке, об этом сообщил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Житель Чебоксар приговорен к 15 годам колонии за убийство жены

Суд приговорил жителя Чебоксар к 15 годам колонии особого режима за убийство жены, тело которой он спрятал в чемодане и закопал.
Обновлено в 11:13
Политика

Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено в 09:52
Общество

Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции

Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Названа причина пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах

По предварительной информации, причиной пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах мог стать взрыв, сообщили в прямом эфире телеканала "Москва 24".
Обновлено в 05:24
Авто

Появилась новая информация о будущем кроссовере Aston Martin

Австралийское издание Motoring опубликовала информацию о новом кроссовере Aston Martin со ссылкой на главного инженера компании Мэтта Беккера и креативного директора Марека Рейхмана.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Неизвестный попытался пробраться в спальню Елизаветы II

Обновлено вчера в 18:42
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