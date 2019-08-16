Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 годаТАСС 07:57
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Волгоград вошел в топ-15 по востребованности городов для проживания
Волгоград среди 23 городов расположился на 15 месте. Эксперты отмечают, что за год спрос россиян на покупку квартир значительно вырос.
Обновлено в 05:26
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Свидетель по делу «Нового величия» заявила, что сотрудники ФСБ просили ее не называть платившего за помещение человека
Обычно Руслан писал Куницыной в мессенджере WhatsApp и просил заранее предоставить помещение для собраний.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Росгидромет объяснил повышение радиационного фона после ЧП на полигоне
После взрыва в Северодвинске зафиксировали превышение радиационного фона, который нормализовался через два часа.
Обновлено в 12:20
Политика
«Яндекс» отказался проверять и опровергать новости из топа новостей
Ранее в Госдуме возмутились тем, что в топе "Яндекс.Новостей" новость о намерении депутатов запретить использование старых автомобилей оставалась после того, как ее опровергли.
Обновлено в 12:00
Футбол
Зидан рассказал о ситуации с Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты», отвечая на вопрос о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, отметил, что доволен игроками, которые в данный момент находятся в маддридской команде.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд
Обновлено в 10:28
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.
Обновлено в 10:46
Общество
Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий
4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ.
Обновлено в 09:41
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
Политика
Датские власти не захотели продавать Трампу Гренландию
Власти Королевства Дания негативно отреагировали на желание американского президента Дональда Трампа купить у них Гренландию.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими детьми
Пара взяла с собой на отдых детей от предыдущих браков: Максим — сыновей Даниила и Платона и дочь Полину, Нино — сына Сашу от бывшего супруга Кирилла Плетнева. @ninosha13 Максим и Нино стараются не афишировать свой роман, однако, судя по соцсетям знаменитостей, отношения вышли на новый уровень.
Обновлено в 09:12
Футбол
Ванек покинул футбольный клуб «Уфа»
Обновлено в 07:59