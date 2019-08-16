Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублейВести.Ru вчера в 09:57
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года. Как передает РИА Новости, это следует из документа ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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