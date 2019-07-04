Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессийРБК 00:00

Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Документ заменит утвержденный правительством почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.
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Минтруд прояснил ситуацию с закрытыми для женщин профессиями

URA.Ru05:29

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Lenta.ru00:26

Минтруд сохранит запрет для женщин на работу машинистами бульдозеров

РБК04:56

Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий

RT на русском04:54

Россиянкам разрешат работать по мужским профессиям

Газета.Ru04:06

Минтруд России подготовил новый список запрещенных для женщин профессий

Коммерсантъ02:35

В Минтруде разъяснили ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий

РИА Новости05:01
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Глава ЛНР поручил проработать вопрос ремонта моста у Станицы Луганской

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Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии

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В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
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Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
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Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
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Обновлено в 03:24
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На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
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В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
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Авто

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Публичные дорожные испытания в Токио стартуют в конце июля. Элементы солнечной батареи представляют собой плёнку толщиной 0,03 мм.
Обновлено в 04:35
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Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

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Общество

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Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
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Происшествия

Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм

Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Игры

Руководитель студии Respawn рассказал о причинах задержки Titanfall 3

Руководитель студии Respawn Винс Зампелла сообщили о причинах приостановки разработки третьей части Titanfall.
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Космос

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Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
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Кино

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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
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