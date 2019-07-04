Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессийРБК 00:00

Минтруд подготовил новый проект перечня работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Документ заменит утвержденный правительством почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.
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В Минтруде разъяснили ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий

РИА Новости05:01

Минтруд оставит запрет для женщин на 100 профессий

РЕН ТВ07:01

Минтруд отреагировал на ситуацию с запрещенными для женщин профессиями

Газета.Ru06:25

Минтруд прояснил ситуацию с закрытыми для женщин профессиями

URA.Ru05:29

Минтруд сохранит запрет для женщин на работу машинистами бульдозеров

РБК04:56

Минтруд России подготовил новый список запрещенных для женщин профессий

Коммерсантъ02:35

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Lenta.ru00:26
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Наука

Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения

Новое устройство получило название Jetson. Оно использует лазерные лучи для прочтения «профиля сердцебиения».
Обновлено 01 июля в 06:09
Происшествия

Женщина погибла во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 23:33
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Кино

В «Иллюзионе» открывается ретроспектива «Восхождение»

В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Скончался испанский актер Артуро Фернандес

Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Футбол

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:45
Футбол

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым.
Обновлено в 06:07
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома

Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Футбол

Матч за Суперкубок России покажет Первый канал

За всю историю «Зенит» четыре раза побеждал в матче за Суперкубок. «Локомотив» выигрывал трофей дважды.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
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