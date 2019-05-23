Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компаниюРБК вчера в 23:56
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
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Футбол
Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei
Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Китае женщина расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
«Юнистрим» ограничил работу по будням
Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено 21 мая в 15:51
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено 21 мая в 15:42
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
ВС РФ получили первое крупное пополнение из московских призывников
С напутственными речами перед новобранцами выступили начальник отдела и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата города Москвы, представители правительства Москвы, регионального отделения ДОСААФ России, совета общественной организации «Совет родителей военнослужащих России», председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей» и ветераны.
Обновлено вчера в 14:35
Хоккей
Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Совфед досрочно лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия заключенного под стражу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Российские ученые доказали, что «программа старения» существует
Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»
Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР
В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.
Обновлено вчера в 07:39
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено 21 мая в 05:01
Политика
Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать Россию
Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Телефон отключен: Успенская о госпитализации Вилли Токарева
Успенская, для которой Токарев написал песни "Люба-Любонька" и "Любимый", не знала о госпитализации друга и надеется, что новость - фейк.
Обновлено вчера в 11:01