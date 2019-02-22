Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%RT на русском 07:50

В Минтруде отметили, что исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей) темп роста составил 102%. «В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — говорится в сообщении.
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Как изменятся пенсии после перерасчета по новым правилам

Rambler News Service12:28

Минтруд собирается в апреле проиндексировать социальные пенсии на 2%

Газета.Ru11:07

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля

Коммерсантъ08:15

Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 2%

РИА Новости08:19

В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

Интерфакс08:01

Минтруд предложил с апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

ТАСС08:00

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

RT на русском07:50
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
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