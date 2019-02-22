Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%RT на русском 07:50
В Минтруде отметили, что исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей) темп роста составил 102%. «В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — говорится в сообщении.
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