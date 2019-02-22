Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%Известия 07:38
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
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Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России
Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Певцу R Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину
В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Политика
СМИ сообщили о прибытии Гуаидо в Колумбию
Отмечается, что, по словам источников издания, Гуаидо прибыл в Колумбию на вертолёте.
Обновлено в 17:55
Политика
Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о показателях смертности в больницах города.
Обновлено в 14:27
Космос
Корабль компании Virgin Galactic поднялся на высоту 89,9 км
Обновлено в 15:51
Политика
В Судане распущено правительство и введено чрезвычайное положение
Власти Судана приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне акций протеста оппозиции.
Обновлено в 17:19
Общество
«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
О проекте рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Здание разместится на территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции
Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Россиянам хотят запретить держать дома медведей и пауков
В список, дополняющий закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли крупные хищники весом более 20 кг, такие как медведи, львы и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, для которых трудно создать условия комфортного содержания.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии
Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Политика
Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России
Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.
Обновлено в 17:57
Политика
Доренко назвал Соловьева «забавным говнюшонком»
Журналист Сергей Доренко назвал телеведущего Владимира Соловьева «забавным говнюшонком».
Обновлено в 15:37
Политика
Госдеп отказался признавать поставки оружия венесуэльской оппозиции
Представитель Госдепартамента США отказался признавать истинность заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Соединенные Штаты и НАТО прорабатывают закупку вооружений в одной из стран Восточной Европы для снабжения венесуэльской оппозиции.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено в 08:29
Экономика
Bloomberg: Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов, пишет Bloomberg.
Обновлено в 13:56
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Президентом РФС избран Александр Дюков
Единственным кандидатом на пост президента РФС является нынешний председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.
Обновлено в 04:36
Политика
Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента
В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
Обновлено в 06:39
Спорт
Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку над территорией России
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Российский гражданин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве
Правоохранительные органы Швеции задержали гражданина Российской Федерации Евгения Глазкова, которого подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 09:10
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Политика
Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы
Обновлено в 14:46