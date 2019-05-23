Экономика
Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд РФАргументы недели вчера в 02:20
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило преобразовать Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).
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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию
Ведомостивчера в 01:38
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Экономика
Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы
Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.
Обновлено в 00:02
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка
Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Воробьев: «Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал»
Да, если сидеть на диване и смотреть телесериал «Богатые тоже плачут», - сказал Воробьев.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты
О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 09:26
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Обновлено вчера в 04:34
Культура
Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Mastercard предложила банкам сервис снятия наличных через QR-код
Платежная система Mastercard начала обсуждать с российскими банками внедрение в банкоматах сервиса снятия наличных через QR-код.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности
Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30