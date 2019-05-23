Экономика

Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд РФАргументы недели вчера в 02:20

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило преобразовать Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).
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Эксперт предостерегла от ошибок при реорганизации ПФР

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Орешкин отреагировал на данные о реорганизации ПФР и ФОМС

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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомостивчера в 01:38

Пенсионный фонд обяжут инвестировать

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Минтруд предложил реформу Пенсионного фонда

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Песков переадресовал в Минтруд вопрос о возможном преобразовании ПФР

Известиявчера в 06:17
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Экономика

Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Здоровье

Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее

Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.
Обновлено в 00:02
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка

Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Кино

Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

Обновлено вчера в 11:22
Хоккей

Воробьев: «Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал»

Да, если сидеть на диване и смотреть телесериал «Богатые тоже плачут», - сказал Воробьев.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика

Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты

О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 09:26
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено вчера в 04:34
Культура

Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске

Обновлено вчера в 18:49
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:52
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке

Обновлено в 00:31
Гаджеты

Mastercard предложила банкам сервис снятия наличных через QR-код

Платежная система Mastercard начала обсуждать с российскими банками внедрение в банкоматах сервиса снятия наличных через QR-код.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты

Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности

Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:45
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
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