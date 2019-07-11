Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости 12:57

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минтруд повысит размер прожиточного минимума

News.ru12:59

Названа цифра увеличения прожиточного минимума в России

РЕН ТВ13:24

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Газета.Ru13:07

Минтруд увеличит прожиточный минимум

URA.Ru13:14

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новости12:57

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москва12:55

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфакс12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Происшествия

Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали

Индонезийский суд приговорил 27-летнего россиянина к году тюрьмы и штрафу в размере $710 за попытку вывезти из страны орангутана.
Обновлено в 10:52
Авто

В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes

Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено в 08:27
Наука

В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов

Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Обновлено в 10:27
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп

Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
Футбол

Хаджи перейдет не в «Спартак», а в «Генк»

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом

Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным

В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 11:41
Политика

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Боливия хочет купить у России военную технику

Боливийский президент Эво Моралес подтвердил намерение своего государства приобрести российскую военную технику, в особенности вертолеты.
Обновлено в 09:40
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Происшествия

В ДТП с самосвалом в Ленобласти погиб мужчина

Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»

Обновлено в 09:23
Политика

На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Политика

МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала власти Эстонии и Латвии, которые выступили против проведения салютов в честь освобождения Таллина и Риги.
Обновлено в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное