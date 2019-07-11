Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости 12:57
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
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