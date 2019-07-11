Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости 12:57
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.
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Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Футбол
Спортивный директор «Динамо» побреется налысо
Роман Орещук, занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", пообещал побриться налысо, если клуб в течении трансферного окна не подпишет нападающего, сообщает Sportbox.
Обновлено в 21:07
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек
При пожаре на теплоэлектростанции «Северная» в подмосковных Мытищах погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:43
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено в 09:24
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп
Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено в 21:37
Энергетика
Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда
Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено в 01:50
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России
Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 10:32
Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Экономика
Аналитики назвали самые популярные персональные компьютеры в мире
Аналитическая компания Gartner рассказала о ситуации на рынке персональных компьютеров во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 19:54
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская
ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Общество
Четыре муниципалитета Приморья попадут под мощный удар циклона
Днем 12 июля Приморье окажется под влиянием северной части активного циклона.
Обновлено в 19:42
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Происшествия
Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено в 20:14