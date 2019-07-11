Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости вчера в 12:57
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.
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Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Транспорт
Прокуратура начала проверку по информации о состоянии моста через Зею
Прокуратура города Благовещенска организовала проверку после информации информагентства о появлении дефектов конструктивных элементов моста через Зею.
Обновлено в 01:00
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Происшествия
Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток
Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:49
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО
Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В воскресенье юг Сахалина накроет циклоном
Юг Сахалина окажется во власти циклона, с центром над Японским морем.
Обновлено в 00:34
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Норвегию уличили в повреждении ядерного реактора атомной подлодки
Военный эксперт Алексей Леонков, в интервью изданию «Московский комсомолец» заявил о том, что Норвегия оказалась причастна к повреждению ядерного реактора атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
Обновлено вчера в 02:27
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:08
Экономика
Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России
В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:03
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16