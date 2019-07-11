с чего всё началось

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.

Политика В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Политика Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

Происшествия США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Шоу-бизнес 46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 29-летний солист группы Tokio Hotel Том Каулитц.

Происшествия В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Экономика ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Гаджеты Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".

Политика Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter сообщил, что результатом переговоров с представителями оппозиции республики на Барбадосе стало достижение соглашения о постоянном диалоге.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Наука Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail. Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети.

Здоровье Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Политика В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.

Баскетбол «Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола «Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

Футбол «Реал» намерен приобрести Поля Погба Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.