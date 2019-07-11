Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж
46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 29-летний солист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Украинский генерал пообещал направить корабли в Керченский пролив
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Общество
Мэр Екатеринбурга: опрос о площадке для возведения храма надо провести
Обновлено вчера в 20:38
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено вчера в 04:45
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты
Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G
Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter сообщил, что результатом переговоров с представителями оппозиции республики на Барбадосе стало достижение соглашения о постоянном диалоге.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail. Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети.
Обновлено вчера в 20:55
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти
По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Обновлено вчера в 22:15
Баскетбол
«Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола
«Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
«Реал» намерен приобрести Поля Погба
Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01