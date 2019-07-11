Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%ТАСС вчера в 12:42

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном в четверг на портале проектов федеральных актов.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 15:04

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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Газета.Ruвчера в 16:33

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 12:51

Прожиточный минимум в России предложили увеличить

Lenta.ruвчера в 14:39

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РИА Новостивчера в 12:57

Минтруд России намерен повысить прожиточный минимум на 4,1%

Говорит Москвавчера в 12:55

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБКвчера в 15:04

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили

Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 29-летний солист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Украинский генерал пообещал направить корабли в Керченский пролив

Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован

Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Общество

Мэр Екатеринбурга: опрос о площадке для возведения храма надо провести

Обновлено вчера в 20:38
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено вчера в 04:45
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты

Huawei представила смартфон Mate 20 X с поддержкой 5G

Телекоммуникационная компания Huawei представила в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G - специальную версию Mate 20 X, сообщило китайское информагентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter сообщил, что результатом переговоров с представителями оппозиции республики на Барбадосе стало достижение соглашения о постоянном диалоге.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Наука

Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail. Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети.
Обновлено вчера в 20:55
Здоровье

Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Политика

В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти

По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Обновлено вчера в 22:15
Баскетбол

«Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола

«Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

«Реал» намерен приобрести Поля Погба

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
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