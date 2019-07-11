с чего всё началось

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

Происшествия Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.

Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".

Политика Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400 Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Происшествия Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Гаджеты Названы ценники на смартфон Samsung Galaxy Note 10 Названы ценники на новый смартфон Samsung Galaxy Note 10, они стартуют с отметки в 999 евро.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Политика Министр труда США Акоста ушел в отставку в связи с делом Эпштейна Уход в отставку господина Акосты связан с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна: в 2007 году его обвиняли в сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции.

Экономика В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы (МПС) не покинут рынок России из-за нового законопроекта.

Технологии Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70% Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Наука Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для Южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.

Экономика Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.

Политика Посольство РФ сообщило, что замминистра внешнеэкономических дел КНДР отправился в Москву Ранее 7 июня в Пхеньяне состоялись переговоры главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, в ходе которых они определили сроки и конкретные шаги по реализации договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке.

Общество Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян Изменения коснутся около 4 млн российских работников. Известно, что МРОТ увеличится на 850 рублей уже в следующем году.

Происшествия Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.

Шоу-бизнес Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Футбол Крыховяк назвал задачи «Локомотива» на розыгрыш Лиги чемпионов По итогам сезона-2018/19 «Локомотив» занял 2-е место в чемпионате России и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.