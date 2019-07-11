Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости вчера в 12:57
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Экология
В заказниках Челябинской области узаконена рубка заповедного леса «на продажу»
В девяти заказниках Челябинской области идут узаконенные рубки заповедного леса.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали
По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Названы ценники на смартфон Samsung Galaxy Note 10
Названы ценники на новый смартфон Samsung Galaxy Note 10, они стартуют с отметки в 999 евро.
Обновлено в 15:44
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Политика
Министр труда США Акоста ушел в отставку в связи с делом Эпштейна
Уход в отставку господина Акосты связан с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна: в 2007 году его обвиняли в сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции.
Обновлено в 10:43
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы (МПС) не покинут рынок России из-за нового законопроекта.
Обновлено в 06:01
Технологии
Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%
Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Обновлено в 05:59
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для Южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено 10 июля в 15:35
Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Политика
Посольство РФ сообщило, что замминистра внешнеэкономических дел КНДР отправился в Москву
Ранее 7 июня в Пхеньяне состоялись переговоры главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, в ходе которых они определили сроки и конкретные шаги по реализации договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке.
Обновлено в 21:10
Общество
Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян
Изменения коснутся около 4 млн российских работников. Известно, что МРОТ увеличится на 850 рублей уже в следующем году.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров
Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой
Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Футбол
Крыховяк назвал задачи «Локомотива» на розыгрыш Лиги чемпионов
По итогам сезона-2018/19 «Локомотив» занял 2-е место в чемпионате России и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено в 21:50
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43