с чего всё началось

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

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Экономика Россия расширила программу межгосударственных кредитов Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет.

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Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Армия и оружие 18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".

Театры Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.

Авто Suzuki начала продажи особого кроссовера Ignis Автомобилестроительная компания Suzuki запустила в Японии продажи новой версии кроссовера Ignis.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

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Политика Отправлен в отставку глава МВД Крыма Торубаров Напомним, Олег Торубаров с 2013 по 2018 год занимал должность руководителя Главного управления МВД по Алтайскому краю, а с 2018 был главой МВД по Республике Крым.

Авто Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.

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Общество В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.

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Шоу-бизнес Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.

Политика США отложили санкции против главы МИД Ирана Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Кино THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.

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Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.