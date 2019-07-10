Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимумРИА Новости 12:57
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБК15:04
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В Бурятии повысят уровень прожиточного минимума из-за роста цен
Московский Комсомолец Улан-Удэ09 июля в 23:20
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