с чего всё началось

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина "Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.

Происшествия Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Происшествия Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.

Общество В Муринском парке начали вырубать деревья В Муринском парке началась вырубка деревьев. Жители района выложили в соцсети видеоролик с места событий.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Наука Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Общество Четыре муниципалитета Приморья попадут под мощный удар циклона Днем 12 июля Приморье окажется под влиянием северной части активного циклона.

Армия и оружие 18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".

Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.

Интернет В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

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Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

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Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

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Армия и оружие Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.