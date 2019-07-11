Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимумГазета.Ru 16:33
Уточняется, что теперь прожиточный минимум хотят повысить до 11 185 рублей. Причем для трудоспособного населения прожиточный минимум намерены увеличить до 12 130 рублей, для пенсионеров — до 9236 рублей, а для детей — до 11 004 рубля.
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Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
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Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 14:43
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:19
Политика
США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
США не отступят от вопроса подсчета американских граждан, проживающих в стране, и отделения их от иностранцев, у которых нет права голосовать на выборах, это необходимо для проведения здравой политики, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:56
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
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Обновлено в 17:21
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Обновлено в 08:09
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Авто
Появилась новая информация о будущем кроссовере Aston Martin
Австралийское издание Motoring опубликовала информацию о новом кроссовере Aston Martin со ссылкой на главного инженера компании Мэтта Беккера и креативного директора Марека Рейхмана.
Обновлено в 11:33
Политика
На конференции в Лондоне учредили международную коалицию и панель экспертов по свободе СМИ
Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне в четверг Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает сайт правительства Великобритании.
Обновлено в 17:32
Наука
Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака
Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество
В Царское Село будут пускать только по паспорту
Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Политика
Президент освободил от должности губернатора Севастополя
Обновлено в 11:59
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия
Двое россиян стали жертвами урагана в Греции
Двое граждан Чехии погибли, когда шторм снес их трейлер.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Сочи» подписал контракт с Кудряшовым
Новичок Российской премьер-лиги "Сочи" подписал контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.
Обновлено в 02:34
Политика
Пушков оценил обещание Байдена по СНВ-3 и Ирану
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter обещание бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата на пост президента Джо Байдена продлить Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае победы на выборах в 2020 году.
Обновлено в 16:58
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 13:32