Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублейТАСС вчера в 07:57
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Политика
Около 4 тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве
«В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около 4 тыс. человек», — заявили в полиции.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду
Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества, для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 06:41
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Единоборства
Скончался двукратный чемпион мира в полусреднем весе Хосе Наполес
Двукратный чемпион мира в полусреднем весе, один из лучших полусредневесов в истории бокса Хосе Наполес скончался в пятницу в своем доме в Мехико.
Обновлено в 03:10
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Футбол
«Зенит» сыграет против «Ахмата» в лазурном
В матче шестого тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» выйдет на поле против грозненского «Ахмата» в традиционной домашней форме лазурного цвета.
Обновлено в 06:38
Политика
Экс-гендиректор оппозиционного «Рустави 2» основал новую телекомпанию
Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия основал новую телекомпании "Мтавари архи".
Обновлено в 02:48
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено вчера в 08:58
Наука
Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь
Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:00
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В 08:35 московского времени больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 11 рейсов задержано и девять отменены.
Обновлено в 04:11
Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Футбол
Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.
Обновлено в 04:59
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
У берегов Индонезии семь человек погибли после пожара на судне
По меньшей мере семь человек погибли, еще четыре пропали без вести после пожара на судне у берегов провинции Юго-Восточный Сулавеси, расположенной в центральной части Индонезии.
Обновлено в 06:51
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Экономика
Полмиллиарда уйдет в Алтайском крае на развитие фермерских хозяйств
Власти Алтайского края планируют дополнительно потратить 500 млн рублей на развитие фермерских хозяйств и сельхозкооперации.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Наркобарон из Израиля и трое сотрудников СБУ задержаны на Украине
В одной из областей Украины был задержан находящийся в розыске гражданин Израиля Амос Дов Сильвер и трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии его побегу 15 августа из киевского аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 05:08
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49