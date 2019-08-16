Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублейВести.Ru 09:57
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года. Как передает РИА Новости, это следует из документа ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Баскетбол
Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Кино
Любимцу советской публики Пьеру Ришару исполнилось 85 лет
Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника.
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский заручится поддержкой Трампа до встречи с Путиным
Зеленский считает, что поддержка Трампа даст ему преимущество на встрече по "нормандскому формату".
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Ушаков рассказал о поставках в Турцию второй партии С-400
Поставки второй партии российских ракетных комплексов С-400 в Турцию активно обсуждаются, тема прорабатывается в рамках достигнутых ранее договоренностей.
Обновлено в 10:55
Экономика
Эксперт оценил стоимость Гренландии
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии - крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании.
Обновлено в 12:14
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
Обновлено в 06:54
Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Наука
Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
Обновлено в 07:41
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи бракованных Lada Granta
В автомобилях обнаружились проблемы с боковыми указателями поворотов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Около Нёноксы перед взрывом испытывали «ядерные батарейки»
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Футбол
Интервью с защитником «Спартака» Андреем Ещенко – о футболе и жизни
Лесные пожары, загрязнение Байкала и мутные перспективы детей – что происходит с родиной защитника «Спартака».
Обновлено в 10:35
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено в 12:06
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Футбол
Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик
Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37