Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублейВести.Ru 09:57
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года. Как передает РИА Новости, это следует из документа ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
В 40 школах Ростовской области учителя завышали оценки ученикам
По результатам прошедших Всероссийских проверочных работ Рособрнадзор обнаружил, что в 42 школах Ростовской области завышали оценки.
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Происшествия
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку на кукурузное поле
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ).
Обновлено в 14:25
Музыка
Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти
Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
Обновлено в 05:23
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Три человека погибли в крупном ДТП в Кузбассе
Обновлено в 11:26
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза
Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Наука
Беспилотный самолет ROBOpilot совершил первый тестовый полет
"Самолет-зомби" ROBOpilot совершил первый тестовый полет в США.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика
Госдеп прокомментировал налоговую политику Украины
Украина по-прежнему находится в списке стран, чья налоговая политика не отвечает требованиям по прозрачности, несмотря на улучшения в сфере бюджетной политики, следует из доклада госдепартамента США, посвящённого анализу налоговой прозрачности за 2018 год.
Обновлено в 17:58
Политика
ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области
Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Обновлено в 10:41
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения
Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал на видео смартфон Redmi Note 8
Обновлено в 03:52
Экономика
Определены компании для обеспечения связью соцобъектов
«Ростелеком» стал единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок услуг по подключению соцобъектов во всех регионах.
Обновлено в 11:04
Футбол
Тренер сборной Бразилии: «Неймар сказал, что ждёт решения ПСЖ»
В сезоне 2018/19 Неймар из-за травмы принял участие в 28 матчах, забив 23 гола и оформив 13 голевых передач.
Обновлено в 17:12
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56