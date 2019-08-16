Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублейРИА Новости 07:46

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он составляет 11 280 рублей.
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