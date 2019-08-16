Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублейРИА Новости 07:46
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он составляет 11 280 рублей.
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Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
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Космос
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Иран объявил о создании собственного аналога С-300
Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
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Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Теннис
Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
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Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
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Происшествия
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Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Обновлено в 13:21
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
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Обновлено в 11:22
Происшествия
Из турецкой Антальи не могут вылететь 400 российских туристов
По данным издания, вылета ожидают 400 пассажиров. С представителями авиакомпании в аэропорту они связаться не могут.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»
Обновлено в 12:08
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Обновлено вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 15:02
Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», Заболотный заработал пенальти
В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.
Обновлено в 12:59
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27