Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублейРИА Новости 07:46

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он составляет 11 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать187

Подробнее о событии

МРОТ может стать на 850 рублей больше

Газета.Ru14:15

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46

В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Интерфакс08:29

В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

RT на русском09:12

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Российская газета08:00

Ярослав Нилов прокомментировал предложение Минтруда повысить МРОТ

Парламентская газета10:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
Экономика

В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов

Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено в 11:56
Космос

Роскосмос решил застраховать запуск ракеты «Протон» на 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Иран объявил о создании собственного аналога С-300

Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя

Обновлено в 11:42
Авто

Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Теннис

Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал престижных соревнований в американском Цинциннати.
Обновлено в 15:45
Футбол

Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»

«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Энергетика

Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть

Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Обновлено в 13:21
Происшествия

Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»

Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Происшествия

Из турецкой Антальи не могут вылететь 400 российских туристов

По данным издания, вылета ожидают 400 пассажиров. С представителями авиакомпании в аэропорту они связаться не могут.
Обновлено в 15:42
Политика

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «all inclusive»

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Киргизии арестовали банковские счета и имущество семьи Атамбаевых

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Обновлено в 12:08
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Происшествия

Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском

Обновлено вчера в 04:53
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Происшествия

Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине

Обновлено в 15:16
Футбол

«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 15:02
Политика

Трамп призвал строить больше психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», Заболотный заработал пенальти

В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.
Обновлено в 12:59
Финансы

Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное