Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублейРИА Новости 07:46
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он составляет 11 280 рублей.
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Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Политика
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Обновлено вчера в 10:25
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Транспорт
В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
Обновлено в 05:29
Путешествия
Власти Турции просят срочно вывезти 400 российских туристов. Они оккупировали Duty-free из-за 13-часовой задержки самолета в Петербург
Самолет авиакомпании Nordwind из Антальи в Петербург задержался на 13 часов и поставил под угрозу существование самого аэропорта.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи бракованных Lada Granta
В автомобилях обнаружились проблемы с боковыми указателями поворотов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Футбол
«Рома» подписала турецкого защитника
Пресс-служба «Ромы» объявила о трансфере турецкого защитника Мерта Четина. С футболистом подписан 5-летний контракт.
Обновлено в 12:19
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд
Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:42
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года
Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин дал российское гражданство бывшему замглавы МВД Украины
Президент Владимир Путин дал российское гражданство Дмитрию Вороне, который занимал должность замглавы МВД Украины — руководителя аппарата с 2011 по 2012 год.
Обновлено в 09:48
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Что же известно про новые Apple Watch
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple тестирует sleep tracking для своих новых моделей при том, что большинство конкурентов Apple Watch давно имеют такую опцию.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36