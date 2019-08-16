Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 годаРоссийская газета 08:00
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей). Соответствующий документ Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Технологии
Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви
В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR), «Коммерсанту» в компании.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Дарья Мороз призналась, что содержала Константина Богомолова
Дарья Мороз в рамках одного из ток-шоу на YouTube поделилась подробностями личной жизни с бывшим мужем — режиссером Константином Богомоловым, сообщает 7дней.ru.
Обновлено в 13:11
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против главы СБУ Василия Грицака уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Обновлено в 12:34
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29