Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублейИнтерфакс 08:29

Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать103

Подробнее о событии

Ярослав Нилов прокомментировал предложение Минтруда повысить МРОТ

Парламентская газета10:29

В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей

ТАСС07:57

В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

RT на русском09:12

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Российская газета08:00

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Интерфакс08:29

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Футбол

Роналду снялся в азиатской рекламе. Его назвали посмешищем

Обновлено в 11:18
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Наташа Королева готовится стать бабушкой

Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика

Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Наука

Ученые выяснили, как добиться от женщин интима

Обновлено в 07:41
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:42
Общество

С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Первый иск подал в Коптевский суд «Мосгортранс», который оценил в 1,218 млн руб. ущерб из-за того, что 27 июля «простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».
Обновлено в 11:18
Политика

Трамп мечтает купить Гренландию

Обновлено вчера в 20:48
Политика

НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака

Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский отказался дать интервью российскому СМИ

Президент Украины Зеленский отказал российскому порталу РИА Новости в интервью, сославшись на насыщенный график.
Обновлено в 05:16
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Обновлено в 09:04
Происшествия

Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске

Скачок интенсивности гамма-излучения после взрыва на полигоне ВМФ в Сверодвинске мог произойти из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов, сообщают СМИ со ссылкой на специалистов Росгидромета.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать

Обновлено в 06:29
Футбол

Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»

35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок

Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях

Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами

Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители "пичкают лекарствами" детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал "Медикфорум".
Обновлено в 11:02
Общество

Ранее неизвестные иллюстрации к «Маленькому принцу» нашли в Швейцарии

Ранее неизвестные рисунки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой сказке «Маленький принц» нашли в Швейцарии.
Обновлено в 11:29
Авто

«АвтоВАЗ» опроверг информацию об отзыве 11 тыс. Lada Granta

Обновлено в 09:50
Интернет

Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom

Mail.ru Group объявила о том, что в браузере Atom инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 03:34
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на испытания

В Петербурге от причала предприятия "Адмиралтейские верфи" на заводские ходовые испытания вышла дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", передает ОТР.
Обновлено в 11:40
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное