Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
Московский Комсомолец14:53
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено в 15:05
Политика
Ищенко прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Президент Центра системного анализа и прогнозирования политолог Ростислав Ищенко прокомментировал скандал на Украине, развернувшийся вокруг находящихся в России задержанных моряков.
Обновлено в 13:24
Общество
Россиян предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил штрафовать россиян на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за выгул опасных собак без намордника и поводка.
Обновлено в 03:17
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Например, слова «Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены» – «маячки» того, что это поддельный отзыв.
Обновлено в 03:53
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
Обновлено в 10:31
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено в 18:30
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено в 20:44
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Возлюбленная Виторгана показала повзрослевшего сына от Плетнева
Эффектная грузинская актриса Нино Нинидзе в 2014 году познакомилась с Кириллом Плетневым.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Политика
Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсов
Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Кино
Юэн МакГрегор может сыграть в сериале по «Звездным войнам»
Обновлено в 08:22
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Kia готовит новый кроссовер на базе Kia Rio
Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.
Обновлено вчера в 23:28