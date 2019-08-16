Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Интерфакс08:29

Ярослав Нилов прокомментировал предложение Минтруда повысить МРОТ

Парламентская газета10:29

В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

МРОТ может стать на 850 рублей больше

Газета.Ru14:15

В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

RT на русском09:12

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Российская газета08:00

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46
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Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Авто

Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4

Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Авто

В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz

Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.
Обновлено в 09:33
Здоровье

В помощь инвалидам. В РХТУ им. Менделеева создали инновационную программу

Марк Белоусов, Арсений Синьков, Ева Касс и Никита Стрельников выиграли со своим инновационным проектом в номинации «Поддержка людей с инвалидностью».
Обновлено в 19:41
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

Обновлено в 12:24
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Происшествия

Свалки около аэропорта Жуковский проверят после жесткой посадки A321

Проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после жесткой посадки A321 проведут Росприроднадзор совместно с областным правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья, министра экологии региона Дмитрия Куракина.
Обновлено в 07:41
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Энергетика

Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире

Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено в 11:26
Общество

В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта

Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован

Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний", экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, госпитализирован.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия

Обновлено в 19:47
Происшествия

В Москве женщину задержали при получении лекарств для больного ребёнка

Месяц назад в Москве произошёл аналогичный случай — мать тяжелобольного ребёнка задержали при получении посылки с тем же лекарством, оборот которого в России ограничен.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Экономика

Трамп созвал банкиров из-за спада индексов

Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
Обновлено в 18:13
Политика

В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено в 03:24
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
Футбол

Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами

Обновлено в 11:37
Культура

Скончался композитор Роман Леденев

Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком онкологии

Обновлено в 15:54
Экономика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Общество

Роскачество назвало признаки фейковых отзывов о компаниях

Роскачество не советует обращать внимание на эмоциональные оценки деятельности компании, сосредоточившись на фактах.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже у США технологий гиперзвукового оружия

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - сказал Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".
Обновлено вчера в 04:05
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