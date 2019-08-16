Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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МРОТ может стать на 850 рублей больше

Газета.Ru14:15

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46

В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Интерфакс08:29

В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

RT на русском09:12

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Российская газета08:00

Ярослав Нилов прокомментировал предложение Минтруда повысить МРОТ

Парламентская газета10:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Здоровье

В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства

Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
Политика

«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами

"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Обновлено в 15:45
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании

Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке.
Обновлено в 17:05
Авто

В России появятся уменьшенные транспортные номера

Госавтоинспекция МВД России разрешила применение уменьшенных государственных регистрационных знаков на автомобилях, обладающих нестандартным местом для установки номеров.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза

Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Игры

В Need for Speed Heat не будет лутбоксов

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Наука

Рост растительности на Земле снизился на 59%

Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено в 02:43
Политика

Трамп мечтает купить Гренландию

Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты

Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков

Китайская телекомммуникационная корпорация Huawei приняла в пятницу в день открытия продаж более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Об этом сообщил информационный портал "Сина".
Обновлено в 12:20
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Израильская система ПВО сбила выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:40
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Технологии

Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время

Обновлено в 10:46
Наука

Беспилотный самолет ROBOpilot совершил первый тестовый полет

"Самолет-зомби" ROBOpilot совершил первый тестовый полет в США.
Обновлено в 16:36
Баскетбол

Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа

Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено в 16:42
Общество

ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Общество

Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова

На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Игры

Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению

Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Политика

Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо»

После истечения с 1 января 2020 года срока действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину «может быть все очень плохо», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».
Обновлено в 15:12
Путешествия

В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях

В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

Гудков подал иск в Мосгорсуд из-за отказа в регистрации на выборы

Дмитрий Гудков обжалует в Мосгорсуде отказ окружной комиссии в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:56
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
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