Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru вчера в 07:45
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Интернет
В Twitter вновь случайно слили пользовательские данные по iOS-сети
В Twitter вновь возникла проблема, специалисты данного сервиса случайно слили пользовательские данные по iOS-сети, предоставив доступ к аккаунтам своему партнеру, являющемуся третьей стороной.
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В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске
По словам официального представителя Росгидромета кратковременный скачок радиационного фона в Северодвинске вызван прохождением облака радиоактивных инертных газов, которое рассеялось через несколько часов в связи с благоприятными погодными условиями.
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Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
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Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
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Политика
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
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Все живое исчезнет: названа точная дата конца света
Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
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Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
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Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
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Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
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Политика
США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено вчера в 04:15
Авто
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
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Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
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Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
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На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:04
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Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
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Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день
Даже 1 стакан кефира в день увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, что значительно улучшает пищеварение.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд
Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
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Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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