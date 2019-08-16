Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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МРОТ может стать на 850 рублей больше

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Пассажиры самолёта A321, которые решили продолжить своё путешествие в Крым после вынужденной аварийной посадки в Подмосковье, прибыли в Симферополь 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

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Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

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Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как можно предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц - подобное происшествие случилось накануне в аэропорту Жуковский.
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