Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Происшествия
Последние пассажиры аварийного самолёта А321 добрались ночью в Крым
Пассажиры самолёта A321, которые решили продолжить своё путешествие в Крым после вынужденной аварийной посадки в Подмосковье, прибыли в Симферополь 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:52
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Обновлено вчера в 19:46
Гаджеты
Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри
По данным инсайдера, малыш унаследовал одну из отличительных черт во внешности своего отца.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Известный медик назвал продукты, снижающие риск развития рака
За 2018 год в условиях круглосуточного и дневного стационаров онкологического диспансера пролечено более 9 тыс. человек, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь получили 388 пациентов.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области
Самолет ВВС США в очередной раз провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 06:37
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе в Монако
Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы с птицами в аэропортах
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как можно предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц - подобное происшествие случилось накануне в аэропорту Жуковский.
Обновлено в 03:22
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38