Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Политика Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Общество Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Политика В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Происшествия Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для сверхзвукового оружия Джон Болтон, советник американского президента по национальной безопасности, в интервью The Voice of America заявил, что новое российское сверхзвуковое оружие основывается на технологиях, которые были украдены у Соединенных Штатов.

Технологии Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.

Технологии В сети криптовалюты Dash обнаружили уязвимость. Проблема уже решена В блокчейне криптовалюты Dash была обнаружена неисправность, которая могла быть вызвана стресс-тестированием системы или хакерской атакой.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Политика Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).

Экономика В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.

Происшествия В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.

Общество Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.

Происшествия В Нью-Йорке обнаружили подозрительные предметы В Нью-Йорке в нижней части Манхэттена обнаружили подозрительные предметы. Полиция сейчас проверяет эти сообщения.

Шоу-бизнес Мама Тимати объяснила, почему у нее нет фотографий с Анастасией Решетовой Фанаты решили, что именно Решетова не жаждет общаться с мамой любимого человека, а вовсе не Симона.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Культура Умер советский и российский композитор Роман Леденев В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.

Политика Лолита раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.