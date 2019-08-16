Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года

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Коммерсантъ08:01

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Российская газета08:00

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Интерфакс08:29

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46
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Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

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Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
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Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале

Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
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«Яндекс» выкупил права на трансляции матчей НХЛ, сообщают «Ведомости».
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Россияне впервые получают сексуальный опыт в среднем в 17 лет

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Обновлено в 08:29
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
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В Крыму во время драки убили начальника МЧС

В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
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Общество

За выгул опасных собак без намордника хотят штрафовать

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Экономика

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Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
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Политика

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
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Рублев переиграл Федерера в Цинциннати

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На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт

Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Министр обороны Сербии высоко оценил Ми-35 на заводе в Ростове-на-Дону

Министр обороны Сербии Александр Вулин осмотрел на заводе в Ростове-на-Дону вертолеты Ми-35, заказанные ранее для ВВС страны, и высоко оценил машины, сообщило сербское минобороны.
Обновлено в 10:28
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Умер советский и российский композитор Роман Леденев

В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
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