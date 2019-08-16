Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Обновлено вчера в 01:04
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в Mortal Kombat
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Стартовали российские продажи смартфона Xiaomi Mi A3
Xiaomi официально объявила о российском старте продаж смартфона Mi A3.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Общество
Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Казань
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака
Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула
Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Интернет
Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom
Mail.ru Group объявила о том, что в браузере Atom инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским нападающим команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Авто
Infiniti анонсировала новую глобальную модель
Ожидается, что в продажу модель поступит уже летом следующего года. Помимо названия модели автопроизводитель опубликовал и снимок профиля.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
На подконтрольной Украине территории ДНР прошли танковые учения ВСУ
На одном из полигонов, расположенных на временно подконтрольной Украине территории ДНР, состоялось инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений.
Обновлено в 08:24
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40