Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru 07:45

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46

Минтруд России предложил увеличить МРОТ с 1 января

Московский Комсомолец08:34

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Российская газета08:00

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года

ТАСС07:57

Минтруд предложил повысить МРОТ с 1 января 2020 года

Парламентская газета07:33

Минтруд предложил повысить МРОТ

Газета.Ru07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Культура

Умер советский и российский композитор Роман Леденев

В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье

Обновлено вчера в 01:04
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в Mortal Kombat

Обновлено в 08:31
Гаджеты

Стартовали российские продажи смартфона Xiaomi Mi A3

Xiaomi официально объявила о российском старте продаж смартфона Mi A3.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Технологии

Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»

Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинов в Раде

Обновлено в 09:03
Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 04:41
Общество

Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Казань

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием

В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака

Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:36
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Общество

Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула

Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Интернет

Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom

Mail.ru Group объявила о том, что в браузере Atom инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 03:34
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Ванеком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским нападающим команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Авто

Infiniti анонсировала новую глобальную модель

Ожидается, что в продажу модель поступит уже летом следующего года. Помимо названия модели автопроизводитель опубликовал и снимок профиля.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено вчера в 09:03
Политика

Лолита раскритиковала политику Зеленского

Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Политика

Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

На подконтрольной Украине территории ДНР прошли танковые учения ВСУ

На одном из полигонов, расположенных на временно подконтрольной Украине территории ДНР, состоялось инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений.
Обновлено в 08:24
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова

Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное