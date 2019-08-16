Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru вчера в 07:45

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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