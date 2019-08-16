Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.

Экономика В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.

Политика ВСУ заблокировали доступ ОБСЕ к мосту у Счастья Офицер ВС Украины отказал патрулю миссии ОБСЕ проехать через мост, и, следовательно, они не будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию.

Здоровье Ассоциация юристов предложит меры по декриминализации «Фризиума» В ассоциации напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также не представляющее общественной опасности, не является преступлением.

Здоровье Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.

Политика Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Происшествия Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане Как передает телекомпания Fox News, два человека стали жертвами крушения двухместного легкомоторного самолета в американском Новом Орлеане.

Общество Роскачество назвало признаки фейковых отзывов Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в интернете отличить фальшивые отзывы от настоящих, сообщает ТАСС.

Общество В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки отпечатком пальца Сбербанк планирует ввести в магазинах систему оплаты товаров с помощью биометрического образца.

Футбол Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие несколько дней Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие выходные.

Энергетика Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

Происшествия При взрыве в ресторане Китая погибли четыре человека В Китае четыре человека погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в ресторане.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.