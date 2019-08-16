Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТГазета.Ru вчера в 07:45
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. Отмечается, что минимальная заработная плата может составить 12 130 рублей.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Офицер ВС Украины отказал патрулю миссии ОБСЕ проехать через мост, и, следовательно, они не будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию.
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Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
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Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток
Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
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В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
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Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
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Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане
Как передает телекомпания Fox News, два человека стали жертвами крушения двухместного легкомоторного самолета в американском Новом Орлеане.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Роскачество назвало признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в интернете отличить фальшивые отзывы от настоящих, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
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Обновлено вчера в 21:31
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки отпечатком пальца
Сбербанк планирует ввести в магазинах систему оплаты товаров с помощью биометрического образца.
Обновлено вчера в 08:35
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В Воронеже разыскивают женщину, которая подбросила младенца в храм
Обновлено вчера в 10:27
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Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие несколько дней
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие выходные.
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Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
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В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
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Происшествия
Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели.
Обновлено 15 августа в 01:27
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
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