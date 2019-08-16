Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года

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Политика WSJ: Трамп хочет купить Гренландию Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.

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