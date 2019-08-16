Экономика

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 годаТАСС 07:57

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Ярослав Нилов прокомментировал предложение Минтруда повысить МРОТ

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URA.Ru07:39

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

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