Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей. Соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если инициативу одобрят, то повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей

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