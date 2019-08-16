Экономика
Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублейИзвестия вчера в 08:23
Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей. Соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если инициативу одобрят, то повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
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